Чувство патриотизма можно сравнить с любовью. Его не покупают и демонстрируют только личным примером. Если не прививать его с младых лет, то у детей не будет будущего. Такого мнения придерживается певица Виктория Цыганова.

Артистка всегда ездила с концертами в Донбасс и поддерживала его жителей. «360» удалось связаться с певицей и узнать ее мнение о спецоперации России на Украине. Виктория Цыганова уверена, что патриотизм должен идти от сердца, а малые народы может защитить только большая и сильная страна.

Далее — прямая речь.

Патриотизм от сердца

Я считаю, что начало спецоперации России на Украине — это правильное решение и правильный шаг. Если бы мы не сделали это первыми, то, возможно, обстоятельства нашей жизни уже были бы другими. Я считаю, что Донбасс — это русские земли, и бросать своих людей нельзя, иначе это предательство.

Для развития патриотизма в России можно взять за основу пример Израиля. Дети в детском саду могут петь гимн России, знать государство, его историю, героев Великой Отечественной войны, всех войн. И хотелось бы, чтобы это шло от любви, а не спецзаказом кого-то для телевидения, когда снимают и записывают унылым, печальным голосом.



Это должно идти от сердца, от духа прежде всего. Патриотическое чувство — это как любовь, и ее не покупают. Ее можно только личным примером продемонстрировать

Защита своих

Россия всегда была государством, она была раньше империей. А Украины как государства не было никогда и не будет. И каждый маленький отделенный осколок будет всегда приходить к фашизму. Люди будут защищены только в лоно империи. Только там их культуру и язык будут воспринимать. Они будут под защитой и чувствовать себя как народность, как сохраненная нация. А все остальное ведет к фашизму. Всякое маленькое уродство рождает большое.

Я сейчас не говорю, что все граждане Украины — фашисты. Но в большей степени эта зараза захватывает ума и сердца

Я всегда ездила в Донбасс и буду продолжать ездить, пока жива. Там живут люди, которых я люблю, и это — часть России. Если посмотреть мои концерты, с начала 1990-х годов, то можно увидеть, что я всегда работала на шахтеров Донецка и Луганска. Я всегда приезжала туда и на День Победы.

Я была там до пандемии и сейчас записала для Донбасса, для наших воинов альбом. Это мое специальное культурное вложение для поднятия духа своего собственного и тех, кто там находится.

Предатели среди артистов

От тех людей, с которыми я лично общаюсь, исходит только поддержка. А если говорить о шоу-бизнесе, как об инструменте сатанизма и глумления над всем святым, то я с такими людьми никогда не общалась особо и пыталась держаться в стороне. Они сейчас уезжают [за границу] и пусть уезжают. Чем больше, тем лучше.

Участь предателя страшна, и любить Родину за деньги невозможно. Я тот патриот, которому не платят деньги за выступления в госпиталях. Я их давала, сейчас даю и буду продолжать давать. Сразу после 10 мая я опять поеду в Донбасс. Там сейчас мало людей — они по военным причинам выезжают. Это очень опасно, поэтому пока что не пускают.

Наверное, некоторые артисты открыто не поддерживают свою страну, потому что боятся. Те, которые высказываются [против спецоперации], по всей вероятности, никогда не любили ничего русского. Возможно проявляли какие-то русофобские внутренние качества, которые были глубоко спрятаны. Здесь они зарабатывали деньги. Ими двигает только мотивация зарабатывания денег. Я видела артистов, которые за кулисами всей душой презирали публику, которая им аплодировала.

Пробуждение патриотизма

Пример поддержки патриотического духа россиян — это акция «Бессмертный полк». Я недавно записала с хором детей песню «День победы». Но в одном из городов местное самоуправление культуры отказало мне в том, чтобы спеть ее вместе с ребятами. Дети в 10-12 лет во время Великой Отечественной войны стояли у станка. Если мы сейчас не будем прививать им чувство патриотизма, то будем жить в другой стране с полицейским режимом, где натовские полицейские будут палками нас бить по голове, и у наших детей не будет будущего.

Поэтому это чувство патриотизма надо будить. Мы должны видеть программы по телевизору, где есть наши герои, мы должны видеть художественные фильмы, где были Алексей Маресьев, Александр Матросов. Мы должны видеть своих святых и их житие

Телевидение должно быть на 70% не только информационным или развлекательным, а глубоко документальным художественным и творческим. Конечно, систему образования и культуры надо сильно почистить, потому что те люди, которые чего-то не достигли в творчестве, не стали знаменитыми артистами, пошли работать в систему образования или культуры.

Когда я пыталась что-то донести, сделать что-то патриотическое и креативное, то натыкалась именно на таких предателей. Очень мало людей, которые готовы трудится на энтузиазме. А материала, который может поднять патриотический дух, много. Миллионы таких примеров, на которых можно строить и фильмы, и передачи, и шоу. Если это делают не за деньги и те, кто, своей любовь вдохновляют, то это будет работать.