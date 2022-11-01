Путин подчеркнул, что Россия вышла из зерновой сделки только временно | 360°

Власть 01 ноября 2022, 09:13 Путин подчеркнул, что Россия вышла из зерновой сделки только временно Президент Путин: Россия вышла из зерновой сделки из-за угрозы для гуманитарного коридора Unsplash

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Россия приостановила участие в зерновой сделке только на время и только из-за создания угрозы для гуманитарного коридора. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передал ТАСС.

«Все сейчас там трещат, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано. А вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора», — сказал он.

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Путин отметил, что ООН должна провести беседу с Украиной, чтобы та гарантировала безопасность для судов в гуманитарном коридоре. Глава государства также похвалил российских моряков с успехом отразившим атаку украинцев на корабли Черноморского флота.

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В свою очередь, спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что зерновую сделку нельзя восстановить, пока коридор безопасности используют для террористических атак. По его словам, Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности и показал «террористическую сущность киевского режима».