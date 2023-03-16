16 марта 2023, 15:23
Путин перечислил системные вопросы, которые предстоит решить России
Президент Путин перечислил системные вопросы, которые предстоит решить России
России нужно будет решить некоторые системных вопросов с технологиями, финансами, логистикой. Однако новые, большие возможности открываются в стране уже сейчас. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса», — сказал он.
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По его словам, настало время для запуска долгоиграющих проектов в туризме, высокотехнологичном секторе, на потребительском рынке и в других областях экономики.
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«Нам, конечно, еще предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями, но количество нерешенных задач, оно никогда не уменьшается», — подчеркнул президент.
По мере роста государства и экономики количество задач только увеличивается. Это вполне естественный процесс, резюмировал российский лидер.
Также Путин на съезде заявил, что российская экономика изменилась. Сейчас она начала развиваться по новой модели.
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