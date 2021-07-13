Путин ответил, зачем написал статью об Украине

Президент России Владимир Путин признался, что несколько месяцев обдумывал свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев», и только после этого написал этот аналитический материал. Он объяснил, что появление материала связано с тем, что надо оглядеться вокруг и присмотреться к миру, в котором мы живем, и отношениям с ближайшими родственниками и соседями.

Глава государства отметил, что Москву не может не беспокоить активная работа по проекту «анти-Россия», которая ведется на Украине. Путин подчеркнул, что в республике живут миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией.

«А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал статью Путин о единстве народов сильной и согласился с ним в той части, в которой говорится о внешнем управлении Украиной. Нардеп предположил, что если господство антироссийской идеологии с республике продолжится, конфликт углубится «вплоть до военной фазы».