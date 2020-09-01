Школьные звонки звучат для миллиона первоклашек по всей России. Фото и видео

Новый учебный год начался в России. На Дальнем Востоке, в Сибири и других отдаленных точках страны уже прозвенел первый звонок. «360» собрал подборку фото и видео с торжественных линеек.

Одними из первых в школу пошли дети из Новокузнецка. Гимназия №32 устроила торжественную линейку для первоклашек. Директор пожелал им найти во время учебы хороших друзей, встретить добрых и понимающих учителей.

«После долгой разлуки мы наконец-то встретились… Сегодня наша гимназия с радостью открыла двери для всех учеников и торжественно поздравила с началом учебного года!» — сказано в профиле школы.

В Кемерове на линейке решили соблюсти старую добрую традицию — первый звонок прозвучал с помощью первоклашки. Девочку по двору школы пронес старшеклассник.

Первый звонок прозвучал и для первоклассников Владивостока.

Необычное 1 сентября получилось в Белогорске (Амурская область). Там перед детьми выступил Айболит. Он рассказал, какие правила надо соблюдать, чтобы оставаться здоровым. Первый звонок дали одиннадцатиклассники.

«В добрый путь», — с таким пожеланием преподавательский состав встретил учеников белогорской школы №4.

В ынгинской школе в Якутии торжественная линейка прошла в здании. В первый класс там пошли семь мальчиков и девочек.

«Но остальным школьникам и учителям немного грустно, что не увиделись в этот праздничный день, не поздравили друг друга, не зашли в классы, по которым успели соскучиться. Но школьный год начался — и скоро школьные коридоры огласятся звонкими детскими голосами и смехом, зазвенит звонок и прилежно склонятся над тетрадками головы учеников», — написали представители школы в Instagram.

Как написал портал ysia.ru, в Якутии торжественные мероприятия 1 сентября прошли только для первоклассников. Очно учиться пока будут только ученики 1-4 классов. Всего в республике новый учебный год начался для 146 240 детей.

Минпросвещения РФ рекомендовал всем российским школам проводить линейки на свежем воздухе и при этом ограничить число участников. Как сообщил «Интерфакс», большинство линеек должны провести именно для первоклассников, а также для будущих выпускников. Родителям на территории школы нужно носить маски.

Всего в России в первый класс пойдут около двух миллионов детей. Всего двери школ откроются для 17 миллионов учеников.