Власть 16 января 2024, 23:10 Путин отреагировал на обращение с отказом за него голосовать Путин ответил россиянину, отказавшемуся за него голосовать РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин прокомментировал одно из полученных во время прямой линии обращений, где говорилось, что человек не будет за него голосовать, поблагодарив его за критику. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во время встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ Путин рассказал, что во время прямой линии он старался смотреть на экран слева-справа, хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел.

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«Оно было таким, небольшое, но в заключение было написано „не буду за вас голосовать“. Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь — первое. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных», — заявил президент.

Российский лидер заметил, что чем больше проблем решается, тем больше возможностей открывается перед людьми. По этой причине у них появляются другие потребности, что является абсолютно нормальным.

На сегодняшний день в России уже немного сократили количество людей, живущих за чертой бедности, повысили реальную заработную плату и доходы населения, но работы еще хватает, подчеркнул Путин.

Владимир Путин подвел итоги года 14 декабря 2023 года. Прямую линию и пресс-конференцию главы государства совместили: он ответил на вопросы и жителей, и представителей СМИ. На прямую линию поступило свыше двух миллионов вопросов.