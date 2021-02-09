Путин отметил стабильность судебной системы РФ в условиях пандемии

Российская судебная система сохранила свою стабильность и бесперебойно действовала даже на фоне пандемии, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил об этом в ходе совещания с судьями.

«Мы много говорим про врачей и справедливо благодарим их за подвижнический труд, но не могу не сказать, что вызывает огромное уважение, что судебная система нашей страны в тяжелый период распространения инфекции не перешла в режим торможения. А в некоторых странах так и было: до 50% дел было перенесено на гораздо более поздние сроки. А наша система, напротив, действовала без перебоев. Суд проявили верность своей высокой миссии», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что судебная система сумела адаптироваться к новым условиям. Качество работы судов в стране при возросшей нагрузке в прошлом году удалось сохранить на одном из лидирующих уровней в Совете Европы. Вместе с тем судебная система продолжает развиваться, подчеркнул Путин.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов ранее со ссылкой на администрацию президента сообщил, что встреча Путина с руководителями думских фракций намечена на 17 февраля.