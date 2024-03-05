05 марта 2024, 21:05
Путин открыл новые предприятия АПК в разных регионах страны
Путин по видеосвязи открыл три новых предприятия АПК в разных регионах России
Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ставропольский край по видеосвязи принял участие в открытии трех новых предприятий агропромышленного комплекса в разных регионах страны. Запись церемонии опубликовали на официальном сайте Кремля.
Комплекс группы «ФосАгро» по производству минеральных удобрений заработал в Ленинградской области. На предприятии будут производить инновационный продукт — чистый водорастворимый аммофос.
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В Белгородской области стартует производство компании «Эфко» по глубокой переработке сои и других масличных культур. В Республике Мордовия начало работу предприятие по производству мясных и колбасных изделий, его запустила ГК «Талина».
В ходе рабочей поездки в Ставропольский край глава государства рассказал об ахиллесовой пяте российского агропрома. Одной из главных проблем он назвал зависимость отечественного АПК от западной селекционной продукции.
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