Власть 05 марта 2024, 21:05 Путин открыл новые предприятия АПК в разных регионах страны Путин по видеосвязи открыл три новых предприятия АПК в разных регионах России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Ставропольский край по видеосвязи принял участие в открытии трех новых предприятий агропромышленного комплекса в разных регионах страны. Запись церемонии опубликовали на официальном сайте Кремля.

Комплекс группы «ФосАгро» по производству минеральных удобрений заработал в Ленинградской области. На предприятии будут производить инновационный продукт — чистый водорастворимый аммофос.

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В Белгородской области стартует производство компании «Эфко» по глубокой переработке сои и других масличных культур. В Республике Мордовия начало работу предприятие по производству мясных и колбасных изделий, его запустила ГК «Талина».

В ходе рабочей поездки в Ставропольский край глава государства рассказал об ахиллесовой пяте российского агропрома. Одной из главных проблем он назвал зависимость отечественного АПК от западной селекционной продукции.