Власть 05 марта 2024, 20:35 Путин рассказал об ахиллесовой пяте российского АПК Путин назвал зависимость от селекционной инопродукции ахиллесовой пятой АПК РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин заявил, что в российском агропроме за последние годы многое изменилось в лучшую сторону, однако одной из проблем он назвал зависимость отечественного АПК от западной селекционной продукции. Отчет о встрече главы государства с представителями агропромышленного комплекса опубликовали на официальном сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, в 2000 году Россия была несамостоятельна «почти по всем основным компонентам и направлениям по обеспечению страны продуктами питания». Сейчас, подчеркнул Путин, такой зависимости практически не существует.

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По его словам, ахиллесовой пятой отрасли остается зависимость от зарубежной селекционной продукции. В связи с чем необходимо найти решение о ее допустимом количестве во избежание снижения урожая.

Путин также отметил, что продукцию сельскохозяйственных предприятий России направляют в 150 стран мира, несмотря на существующие сложности. Отечественные продукты питания обладают высоким качеством, благодаря чему расширяется их экспорт, отметил Путин.