Путин первым поздравил Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии | 360°

Власть 23 октября 2022, 11:20 Путин первым поздравил Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Президент РФ Путин первым поздравил Цзиньпина с переизбранием генсеком Компартии Китая Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин первым из мировых лидеров поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК Компартии Китая. Российский лидер будет рад продолжению «конструктивного диалога и тесной совместной работы», отмечается в поздравительной телеграмме.

«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами», — подчеркнул Путин.

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Он выразил уверенность в том, что решения съезда, на котором переизбрали Цзиньпина, поспособствуют успешному выполнению «масштабных социально-экономических задач», стоящих перед Китаем, и упрочению его позиций на международной арене.

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«Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, а также сплоченность возглавляемой вами партии», — обратился российский президент к Си Цзиньпину.

Путин пожелал ему новых успехов в работе, здоровья и благополучия.

Ранее, выступая перед прессой, генсек Компартии отметил устойчивость и высокий потенциал китайской экономики и пообещал всесторонне углублять реформы и открытость Китая.