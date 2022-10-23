Китай пообещал шире открывать свои двери миру | 360°

Мир 23 октября 2022, 08:44 Китай пообещал шире открывать свои двери миру Генсек КПК Цзиньпин: миру нужен Китай Unsplash

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Развитие Китая неотделимо от мира, и мир нуждается в Китае. Об этом заявил председатель КНР, генеральный секретарь Коммунистической партии Си Цзиньпин, передало РИА «Новости».

«Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае. За 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и открытости мы сотворили два чуда — быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность», — сказал генсек на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.

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По его словам, экономика Китая устойчива, у нее хороший потенциал, и она имеет широкое пространство для маневра. И нет причин, чтобы что-то изменилось в ее долгосрочном изменении показателей в лучшую сторону.

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Си Цзиньпин пообещал всесторонне углублять реформы и открытость, «своим развитием создавать новые возможности для всего мира».

На прошедшем заседании Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина переизбрали на третий пятилетний срок. Члены политического объединения одобрили переорганизацию Народно-освободительной армии Китая в «вооруженные силы передового мирового уровня» и внесли дополнения о противодействии независимости Тайваня. Страна оставила за собой право применения силы для ликвидации конфликта в регионе.