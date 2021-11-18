Путин обсудит с Байденом на онлайн-встрече Украину и НАТО

Президент России Владимир Путин проведет онлайн-встречу с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсудят несколько основных тем.

Предмет беседы двух лидеров озвучил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».

Путин и Байден в ходе онлайн-встречи, уточнил официальный представитель Кремля, будут говорить об Украине и НАТО.

«Много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ», — пояснил Песков.

Российская сторона, заметил он, не может оставаться равнодушной в такой ситуации и выражает обеспокоенность. Песков также указал на необходимость принять адекватные меры, при которых РФ будет действовать на своей территории.

Пресс-секретарь Путина допустил, что переговоры в режиме онлайн возможны до конца года. Видеоформат он назвал более предпочтительным «для начала», хотя решение остается за главами государств.