Путин рассказал о позиции России по главным мировым вопросам. Тезисы

Президент Владимир Путин выступил сегодня на расширенном заседании коллегии МИД, где объявил позицию России по главным внешнеполитическим вопросам: от кризиса с мигрантами на границе Белоруссии до полетов авиации НАТО в 20 километрах от РФ. Вот главные тезисы выступления президента.

Об отношениях с Западом

Отношения с западными странами у России могут быть уникальными, даже близкими к союзническим. Этому мешают несколько факторов. В частности, западные партнеры проигнорировали предостережения РФ о недопустимости расширения НАТО на восток.

Стратегические бомбардировщики НАТО пролетают в 20 километрах от границ России, что уже выходит за определенные рамки. Также западные страны способствуют обострению ситуации на Украине.

Еще один момент — Запад легко отказывается от любых прежних договоренностей. Но работать с этими странами все равно нужно, хоть и возможности для этого сужаются.

«Не хотят сотрудничать — не надо, но от них уже есть сигналы о взаимодействии», — подчеркнул президент.

О мигрантах на границе Польши и Белоруссии

Европейские страны используют миграционный кризис. Польские военные применяют водометы и слезоточивый газ, хотя среди скопившихся в приграничной зоне людей есть дети. Кроме того, военные задействовали авиацию.

С учетом рисков, возникающих у границ России, нужно наращивать сотрудничество с союзниками по ОДКБ.

Нужна тесная координация внешнеполитической деятельности стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в ООН и на других площадках.

Конфликт Армении и Азербайджана

Выросла роль российских дипломатов в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась», — отметил Путин.

Российские миротворческий контингент здесь выступает гарантом безопасности мирного населения.

О климате

Россия при рассмотрении вопросов об изменении климата стремится найти решения, которые устроят всех, а не усилить раскол. На недавней конференции в Глазго дискуссии проходили сложно, между участниками возникло много вопросов.

Россия сейчас лидирует в декарбонизации. Это стало возможным благодаря чистой генерации и большой поглощающей способности экосистем страны. На углеродную нейтральность Россия должна выйти не позже 2060 года, однако это может произойти и раньше.

«Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме», — подчеркнул Путин.

Положение дел в Афганистане

«Серьезные задачи стоят на афганском направлении. Особенно после выхода американцев из этой страны», — сказал Путин.

Продолжая контакты с запрещенным в России движением «Талибан»*, которое захватило власть в Афганистане, нужно активнее задействовать форматы московских консультаций и консультаций расширенной «тройки». То есть подключать в процесс ключевых внешних игроков и соседей Афганистана.

Отношения с Китаем

Двусторонние отношения России и Китая сейчас достигли наивысшего уровня за всю историю.

«Можно сказать, они считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке», — подчеркнул президент.

Это не всем нравится. Некоторые западные партнеры «откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином». Россия и Китай будут реагировать на такие попытки дальнейшим наращиванием сотрудничества.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.