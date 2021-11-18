Путин рассказал о позиции России по главным мировым вопросам. Тезисы
Президент Владимир Путин выступил сегодня на расширенном заседании коллегии МИД, где объявил позицию России по главным внешнеполитическим вопросам: от кризиса с мигрантами на границе Белоруссии до полетов авиации НАТО в 20 километрах от РФ. Вот главные тезисы выступления президента.
Об отношениях с Западом
Отношения с западными странами у России могут быть уникальными, даже близкими к союзническим. Этому мешают несколько факторов. В частности, западные партнеры проигнорировали предостережения РФ о недопустимости расширения НАТО на восток.
Стратегические бомбардировщики НАТО пролетают в 20 километрах от границ России, что уже выходит за определенные рамки. Также западные страны способствуют обострению ситуации на Украине.
Еще один момент — Запад легко отказывается от любых прежних договоренностей. Но работать с этими странами все равно нужно, хоть и возможности для этого сужаются.
«Не хотят сотрудничать — не надо, но от них уже есть сигналы о взаимодействии», — подчеркнул президент.
О мигрантах на границе Польши и Белоруссии
Европейские страны используют миграционный кризис. Польские военные применяют водометы и слезоточивый газ, хотя среди скопившихся в приграничной зоне людей есть дети. Кроме того, военные задействовали авиацию.
С учетом рисков, возникающих у границ России, нужно наращивать сотрудничество с союзниками по ОДКБ.
Нужна тесная координация внешнеполитической деятельности стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества в ООН и на других площадках.
Конфликт Армении и Азербайджана
Выросла роль российских дипломатов в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном.
«Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась», — отметил Путин.
Российские миротворческий контингент здесь выступает гарантом безопасности мирного населения.
О климате
Россия при рассмотрении вопросов об изменении климата стремится найти решения, которые устроят всех, а не усилить раскол. На недавней конференции в Глазго дискуссии проходили сложно, между участниками возникло много вопросов.
Россия сейчас лидирует в декарбонизации. Это стало возможным благодаря чистой генерации и большой поглощающей способности экосистем страны. На углеродную нейтральность Россия должна выйти не позже 2060 года, однако это может произойти и раньше.
«Наша дипломатия должна более активно противодействовать попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме», — подчеркнул Путин.
Положение дел в Афганистане
«Серьезные задачи стоят на афганском направлении. Особенно после выхода американцев из этой страны», — сказал Путин.
Продолжая контакты с запрещенным в России движением «Талибан»*, которое захватило власть в Афганистане, нужно активнее задействовать форматы московских консультаций и консультаций расширенной «тройки». То есть подключать в процесс ключевых внешних игроков и соседей Афганистана.
Отношения с Китаем
Двусторонние отношения России и Китая сейчас достигли наивысшего уровня за всю историю.
«Можно сказать, они считаются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке», — подчеркнул президент.
Это не всем нравится. Некоторые западные партнеры «откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином». Россия и Китай будут реагировать на такие попытки дальнейшим наращиванием сотрудничества.
* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.