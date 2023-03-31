Важное 31 марта 2023, 13:35 Путин обсудит с Совбезом новую концепцию внешней политики Дмитрий Песков: Путин 31 марта обсудит с Совбезом новую концепцию внешней политики России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 марта, обсудит новую концепцию внешней политики с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«У президента сегодня будет важное совещание с постоянными членами Совбеза. На повестке дня стоит доклад главы МИД Сергея Лаврова о новой концепции внешней политики Российской Федерации», — сказал он.

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Песков отметил, что следует ждать часть заседания Совбеза в открытом режиме.

«Как минимум слова президента мы услышим. После совещания с членами Совбеза у Владимира Путина запланированы еще ряд закрытых встреч», — добавил Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что весь рабочий день Путин проведет в Кремле.

Лавров сообщил, что президент одобрит обновленную концепцию внешней политики страны. По его словам, Россия в дальнейшем продолжит придерживаться независимого курса на внешней арене и строить отношения с остальными государствами на взаимовыгодных условиях.