31 марта 2023, 13:35
Путин обсудит с Совбезом новую концепцию внешней политики
Дмитрий Песков: Путин 31 марта обсудит с Совбезом новую концепцию внешней политики России
Президент России Владимир Путин в пятницу, 31 марта, обсудит новую концепцию внешней политики с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
«У президента сегодня будет важное совещание с постоянными членами Совбеза. На повестке дня стоит доклад главы МИД Сергея Лаврова о новой концепции внешней политики Российской Федерации», — сказал он.
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Песков отметил, что следует ждать часть заседания Совбеза в открытом режиме.
«Как минимум слова президента мы услышим. После совещания с членами Совбеза у Владимира Путина запланированы еще ряд закрытых встреч», — добавил Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что весь рабочий день Путин проведет в Кремле.
Лавров сообщил, что президент одобрит обновленную концепцию внешней политики страны. По его словам, Россия в дальнейшем продолжит придерживаться независимого курса на внешней арене и строить отношения с остальными государствами на взаимовыгодных условиях.
Дмитрий Песков
Сергей Лавров
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Владимир Путин
Совет безопасности РФ
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