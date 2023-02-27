Власть 27 февраля 2023, 11:34 Обновленную концепцию внешней политики России скоро одобрит президент — Лавров Глава МИД Лавров анонсировал одобрение президентом новой концепции внешней политики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин в ближайшее время одобрит обновленную редакцию Концепции внешней политики России. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Изменения, которые происходят в мире, отражены в проекте концепции внешней политики, она буквально в самое ближайшее время должна быть одобрена президентом, мы на это рассчитываем», — сказал он на совещании с главами территориальных органов — представителей министерства иностранных дел в субъектах Федерации.

Реклама

Лавров подчеркнул, что российские власти будут и дальше придерживаться независимого внешнеполитического курса. Он отметил, что Россия готова к равноправным отношениям с другими странами на взаимовыгодных условиях. Министр назвал попытки Запада навязать свою волю другим бесперспективными и тщетными.

Реклама

Он добавил, что МИД будет работать с удвоенной силой в интересах РФ и для обеспечения благоприятных внешних условий для ее развития, а также повышения безопасности государства и благосостояния жителей страны.