27 февраля 2023, 11:34
Обновленную концепцию внешней политики России скоро одобрит президент — Лавров
Глава МИД Лавров анонсировал одобрение президентом новой концепции внешней политики
Президент Владимир Путин в ближайшее время одобрит обновленную редакцию Концепции внешней политики России. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, написал ТАСС.
«Изменения, которые происходят в мире, отражены в проекте концепции внешней политики, она буквально в самое ближайшее время должна быть одобрена президентом, мы на это рассчитываем», — сказал он на совещании с главами территориальных органов — представителей министерства иностранных дел в субъектах Федерации.
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Лавров подчеркнул, что российские власти будут и дальше придерживаться независимого внешнеполитического курса. Он отметил, что Россия готова к равноправным отношениям с другими странами на взаимовыгодных условиях. Министр назвал попытки Запада навязать свою волю другим бесперспективными и тщетными.
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Он добавил, что МИД будет работать с удвоенной силой в интересах РФ и для обеспечения благоприятных внешних условий для ее развития, а также повышения безопасности государства и благосостояния жителей страны.
Сергей Лавров
Россия
МИД РФ
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