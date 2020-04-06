Путин обсудит с губернаторами, насколько регионы готовы к коронавирусу

Главная тема запланированной встречи Владимира Путина с губернаторами — борьба с распространением коронавируса в регионах. Планируется, что на совещании обсудят, хватает ли лекарств и оборудования в местных больницах, а также узнают, есть ли проблемы с созданием дополнительных мест в медучреждениях. Также глава правительства отметил и работников здравоохранения — необходимо знать, в каких регионах есть проблемы с количеством медицинского персонала.

Накануне на борьбу с инфекцией и антикризисные меры в бюджете было зарезервировано 1,4 триллиона рублей. Часть денег выделили регионам. Подробного отчета о том, как эти средства тратятся на борьбу с коронавирусом, ждут от глав субъектов.

Ожидается, что онлайн-встречу главы государства с губернаторами проведут в ближайшее время.

С 30 марта в Московской области для жителей действует режим самоизоляции, а власти региона находятся в повышенной готовности. Граждан просят не покидать свои дома и квартиры без лишней необходимости.