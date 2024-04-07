07 апреля 2024, 13:47
Путин обсудит с главами Курганской и Тюменской областей ситуацию с подтоплениями
Песков: Путин обсудит паводки с главами Курганской и Тюменской областей
Президент Владимир Путин планирует провести телефонные переговоры с главами Тюменской и Курганской областей по ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
Беседа должна состояться 7 апреля, уточнил официальный представитель Кремля. Он добавил, что Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области.
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«Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей», — сказал Песков.
Президент в свою очередь указал на необходимость своевременного прогнозирования, анализа и принятия мер в отношении ситуации, которая складывается в Тюменской и Курганской областях.
Накануне Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка. Глава региона Денис Паслер также доложил президенту о ситуации.
Дмитрий Песков
Паводки
Курганская область
Владимир Путин
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