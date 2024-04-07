Власть 07 апреля 2024, 13:47 Путин обсудит с главами Курганской и Тюменской областей ситуацию с подтоплениями Песков: Путин обсудит паводки с главами Курганской и Тюменской областей РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин планирует провести телефонные переговоры с главами Тюменской и Курганской областей по ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Беседа должна состояться 7 апреля, уточнил официальный представитель Кремля. Он добавил, что Путин снова обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области.

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«Главным образом Куренков сконцентрировался на информации о количестве эвакуированных людей», — сказал Песков.

Президент в свою очередь указал на необходимость своевременного прогнозирования, анализа и принятия мер в отношении ситуации, которая складывается в Тюменской и Курганской областях.

Накануне Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для координации работ по ликвидации последствий паводка. Глава региона Денис Паслер также доложил президенту о ситуации.