Важное 06 апреля 2024, 20:05 Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область Песков: Путин поручил главе МЧС Куренкову вылететь в Оренбургскую область РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для координации работ по устранению последствий подтопления. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», — сообщил Песков.

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О ситуации в зоне затопления Путина проинформировал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

На очередном заседании КЧС Паслер обозначил ситуацию в старой части Орска как тяжелую. Власти в приоритетном порядке решают вопросы, связанные с жизнью и здоровьем горожан, отметил губернатор. Временные пункты размещения оснастили всем необходимым для проживания.