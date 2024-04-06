06 апреля 2024, 20:05
Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область
Песков: Путин поручил главе МЧС Куренкову вылететь в Оренбургскую область
Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для координации работ по устранению последствий подтопления. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», — сообщил Песков.
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О ситуации в зоне затопления Путина проинформировал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
На очередном заседании КЧС Паслер обозначил ситуацию в старой части Орска как тяжелую. Власти в приоритетном порядке решают вопросы, связанные с жизнью и здоровьем горожан, отметил губернатор. Временные пункты размещения оснастили всем необходимым для проживания.
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