Важное 22 декабря 2023, 14:12 Путин обсудит обеспечение коллективной биологической безопасности в СНГ с Совбезом Путин обсудит с Совбезом обеспечение биологической безопасности в СНГ

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Президент Владимир Путин начал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Глава государства предложил обсудить обеспечение коллективной биологической безопасности на пространстве СНГ.

«Поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ — коллективной биологической безопасности», — отметил российский лидер.

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По его словам, сейчас наблюдается непростая ситуация с точки зрения эпидемиологической обстановки. Биологическая безопасность касается всех соседей России. Путин уточнил, что 25 и 26 декабря проведет встречи с руководителями стран СНГ.

Глава государства отмечал, что в рамках председательства в Содружестве Независимых Государств Россия отведет отдельное внимание сбережению русского языка. Он напомнил о создании Международной организации по русскому языку. Соглашение об ее учреждении подписали в середине декабря на саммите в Бишкеке.