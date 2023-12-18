Мир 18 декабря 2023, 11:36 Путин назвал одну из целей России в ходе председательства в СНГ Россия в ходе председательства в СНГ уделит внимание сбережению русского языка РИА «Новости»

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В ходе председательства в СНГ Россия уделит особое внимание сбережению русского языка. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Россия в ходе своего председательства уделит внимание теме сохранения русского языка, который является нашим общим достоянием. Он был и остается средством общения для сотен миллионов человек, как в странах СНГ, так и во всем мире», — сказал он.

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Глава государства напомнил, что 13 октября на саммите в Бишкеке подписали соглашение об учреждении Международной организации по русскому языку.

«Штаб-квартира структуры появится в Сочи, она призвана способствовать продвижению русского языка как ключа к свободному общению и взаимопониманию в рамках стран –членов СНГ, так и за их пределами», — добавил Путин.

Ранее президент России дал характеристику людям, которые пытаются отменить русскую культуру по всему миру.