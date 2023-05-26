Власть 26 мая 2023, 17:22 Путин передал привет участникам «Деловой России» от президента Бразилии Путин прервал совещание с «Деловой Россией» ради переговоров с президентом Бразилии РИА «Новости»

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Звонок президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы прервал совещание российского лидера Владимира Путина с представителями общественной организации «Деловая Россия». Об этом сам глава государства сообщил после возвращения в зал.

Путин заявил, что президент Бразилии передал привет и пожелания успехов в бизнесе участникам встречи и всему предпринимательскому сообществу России.

«Бразилия — ведущий торговый партнер России в Латинской Америке. У нас, правда, из-за сложностей в расчетах припал торговый оборот. Но в целом потенциал очень хороший, а в прошлом году он был рекордным. Я думаю, что ситуацию будем исправлять, как мы это делаем и с другими странами, через переход на расчеты в национальных валютах», — заявил российский лидер.

Вопрос отказа от доллара и создания собственной валюты стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) станет одной из главных тем саммита лидеров государств «пятерки», который пройдет в августе 2023 года.

Идея создания внутриблоковой валюты принадлежит президенту Бразилии Инасиу Луле да Силве, которого поддержала глава Нового банка развития БРИКС Дилма Русеф.

К расчетам в ней также могут присоединиться кандидаты на вступление в БРИКС — Иран, Алжир, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.