Путин обсудил с Совбезом ответ на американские санкции

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Главным на повестке был ответ Москвы на новый пакет американских санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся разговор об ответных мерах на введенные накануне санкции США в отношении нашей страны», — цитирует его РИА «Новости».

Очередные ограничительные меры против России были введены Белым домом 15 апреля. В черный список попали физические и юридические лица. Помимо этого, из Вашингтона намерены выслать 10 российских дипломатов.

После этого в МИД РФ заверили, что ответ России на санкции будет неотвратимым. Представитель министерства Мария Захарова подчеркнула, что враждебные шаги США повышают градус конфронтационности между двумя странами.