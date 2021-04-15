США пригрозили новыми санкциями в случае ответа России

США получили уведомление России об ответе на введенные санкции. В связи с этим Белый дом не исключает, что примет в отношении Москвы новые ограничительные меры, сообщил журналистам представитель американской администрации.

«Они дали понять — как публично, так и в других форматах, — что они намерены ответить на это, и нам надо посмотреть, что они сделают», — цитирует его ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что Штаты оставляют за собой право в случае необходимости принять дополнительные меры против Москвы. По его словам, новые санкции могут быть долгосрочными и существенными, если Россия «продолжит предпринимать недружественные шаги».

«Мы готовы продвинуться дальше в плане введения существенных долгосрочных последствий», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России на санкции США будет неотвратимым.

«Мы неоднократно предупреждали США об опасности их враждебных шагов, повышающих градус конфронтационности между нашими странами», — подчеркнула дипломат.

Она также обратила внимание, что американский президент Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации отношений с Россией, хоть действия его администрации говорят об обратном.