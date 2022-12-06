Власть 06 декабря 2022, 12:10 Путин обсудил с Совбезом обеспечение внутренней безопасности страны Президент Путин обсудил с членами Совбеза обеспечение внутренней безопасности России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности обсудил вопросы, касающиеся обеспечения внутренней безопасности государства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В повестке встречи у нас обсуждение вопросов обеспечения внутренней безопасности государства», — сказал Путин, обращаясь к членам Совбеза, написал ТАСС.

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Совещание Совета безопасности проходит без присутствия прессы, в закрытом режиме.

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В мероприятии приняли участие зампред Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, главы Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу и другие руководители министерств и ведомств.

На совещании Совета безопасности в ноябре Путин поручил проработать вопросы, связанные с обеспечением совершенствования гражданской обороны.