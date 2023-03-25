Власть 25 марта 2023, 18:01 Путин обсудил с главой Минтранса железнодорожное сообщение с Крымом на лето Глава Минтранса Савельев: в летний сезон в Крым перевезут три миллиона пассажиров Пресс-служба Кремля

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С мая по сентябрь включительно в Крым планируется перевезти три миллиона пассажиров. Количество поездов до Крыма вырастет до 22, дополнительно хотят привлечь 400 вагонов. Об этом министр транспорта России Виталий Савельев доложил на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Путин сразу анонсировал тему обсуждения: предстоящая работа транспортного комплекса во время летних отпусков.

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«Вы правы, приближается традиционный сезон отпусков, и транспортный комплекс проводит ежегодную подготовку инфраструктуры по перевозкам», — отметил министр.

Вначале Савельев заговорил об авиационных перевозках. Он подчеркнул, что в 2023 году планировалось 101,3 миллиона пассажиров и к марту удалось перевезти уже 13,8 миллиона — на 416 тысяч пассажиров больше годового плана.

Более 20% россиян признались, что на летний отпуск в этом году хотят остаться в родной стране. Крым — одно из трех самых популярных направлений отдыха, наряду с Сочи и Алтаем.