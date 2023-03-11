Путешествия 11 марта 2023, 13:34 Названы самые популярные направления для летнего отпуска россиян в 2023 году SuperJob: Крым, Сочи и Алтай стали самыми популярными направлениями для летнего отдыха Unsplash

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Более 20% россиян в этом году планируют провести летний отпуск в своей стране. Самые популярные направления — Крым, Сочи и Алтай, в пятерку также входят Байкал и Санкт-Петербург. Результаты опроса сервиса SuperJob опубликовали «Известия».

Еще 17% отметили, что проведут отпуск на даче или дома. Путешествие за границу запланировали только 4%. Среди тех, кто хочет отдохнуть на природе, больше людей старше 45 лет (20%), а поездки по России и за рубеж чаще выбирала молодежь до 34 лет (23% и 10% соответственно).

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В опросе участвовали три тысячи трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех российских округов.

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Количество желающих остаться в России во время летнего отпуска с каждым годом растет: в 2020 году таких было 11%, в 2021-м — 18%.

В 2022 году россияне чаще всего выбирали Краснодарский край — в этот регион совершили более 20 миллионов туристических поездок. Реже всего жители страны ездили в Ненецкий и Чукотский автономные округа, Еврейскую автономную область, Магаданскую область и Республику Тыва.