Путин обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном внутриукраинский кризис и гарантии безопасности РФ, сообщила пресс-служба Кремля. Политики подробно обменялись мнениями в контексте этих вопросов.

«Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», — сообщила пресс-служба Кремля.

Путин изложил принципиальные подходы по этим вопросам, уточнили в сообщении. Президент обратил внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей.

Также в ходе телефонного разговора была отмечена неготовность Североатлантического альянса «адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику „открытых дверей“» НАТО, которая идет вразрез с основополагающим принципом неделимости безопасности.

Британский премьер накануне прилетел в Киев, где встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским. В совместном заявлении по итогам переговоров политиков сказано, что вторжение России на территорию Украины станет масштабной стратегической ошибкой, которая повлечет за собой жесткие гуманитарные последствия.

Борис Джонсон заявил, что Великобритания выступает за независимость и территориальную целостность Украины. Он подчеркнул, что королевство готово прийти на помощь в случае российской агрессии.