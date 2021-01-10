Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент собрал совещание в преддверии встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Пашинян и Алиев приедут в Москву по приглашению российского лидера в понедельник, 11 января. Участники встречи обсудят ход реализации договоренности по прекращению огня на территории Нагорного Карабаха, а также дальнейшие шаги по решению проблем, которые имеются в регионе.



Особое внимание они уделят вопросу помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Соглашение о прекращении боевых действий президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали 9 ноября.



Согласно тексту документа, военные остались на занятых территориях. Москва ввела миротворцев, которые заняли линию соприкосновения и Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.