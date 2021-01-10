Путин, Пашинян и Алиев проведут переговоры в Москве

В понедельник, 11 января, состоятся трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся в Москве. Встреча пройдет по инициативе главы Российского государства.

«По инициативе президента РФ Владимира Путина 11 января 2021 года в Москве состоятся трехсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Кремля.

Основные темы встречи: реализация совместного заявления по прекращению войны в Нагорном Карабахе и дальнейшие действия по решению проблем, которые сейчас есть в зоне конфликта.

Москва, Баку и Ереван 9 ноября подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В зону конфликта вошли российские миротворцы. Они будут служить на линии соприкосновения ближайшие пять лет. Наши военные помогают беженцам вернуться в свои дома, разминируют территорию, лечат местных жителей и восстанавливают разрушенную войной инфраструктуру.