Власть 27 июля 2023, 10:27 Путин обратился к участникам и гостям форума «Россия — Африка» Путин поблагодарил африканских коллег, которые приедут на форум в Петербург Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и участников форума «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин сообщил, что в рамках саммита политики, бизнесмены, ученые и общественные деятели поделятся мнениями о путях укрепления многопланового партнерства. Стороны обсудят конкретные задачи, от решения которых зависит устойчивое и поступательное развитие стран-участников, отметил президент.

Реклама

«Хотел бы поблагодарить всех африканских коллег, которые планируют приехать в Санкт-Петербург для участия в форуме и саммите „Россия — Африка“», — подчеркнул глава государства.

Он пожелал участникам форума плодотворной работы, а жителям стран Африки — мира и благополучия. Форум в Петербурге придаст дополнительный импульс политическому и гуманитарному сотрудничеству сторон и станет значимым событием в российско-африканских отношениях, указал Путин.

Президент выступит с большим заявлением на форуме «Россия — Африка». Глава государства объявит о ряде инициатив и уделит особое внимание развитию отношений с африканскими странами.