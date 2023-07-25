Власть 25 июля 2023, 18:42 Путин выступит с большим заявлением на саммите «Россия — Африка» Помощник президента Ушаков: Путин озвучит ряд инициатив на саммите «Россия — Африка» РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выступит с большим заявлением на саммите «Россия — Африка», который состоится в Петербурге 27–28 июля. В частности, президент обнародует «некоторые инициативы», сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, российский президент оценит современную систему международных отношений и формирование нового миропорядка по принципу многополярности и равенства независимых государств. Главной темой станет основанное на равноправии и уважении развитие отношений с африканскими государствами, которому Россия уделяет «приоритетное внимание».

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«Основное внимание будет уделено перспективам развития отношений <…> с упором на российское содействие национальному суверенному развитию африканских стран, обеспечению справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям, энергоресурсам», — подчеркнул Юрий Ушаков.

Он уточнил, что именно в этой сфере Путин озвучит ряд инициатив.

Ушаков заметил, что торгово-экономические связи с Африкой успешно развиваются уже сейчас. Товарооборот России с африканскими государствами вырос с 16,8 миллиарда до 17,9 миллиарда долларов за три года. В РФ обучаются уже 35 тысяч африканских студентов, квота на получение образования такими учащимися выросла в два с половиной раза и в следующем учебном году составит более 4,7 тысячи мест.