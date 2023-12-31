Важное 31 декабря 2023, 15:15 Путин обратился к россиянам с поздравлением с Новым годом Kremlin Pool/Global Look Press

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Президент России обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля. Первыми обращение главы государства увидели на Камчатке и Чукотке.

Обращение продлилось примерно четыре минуты.

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Россия продолжает отстаивать национальные интересы, свободу и безопасность, и жителей объединяет глубокое понимание значимости исторического этапа, через который проходит страна, отметил президент. Россияне едины в труде и бою, в будни и праздники, подчеркнул Путин.

«Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество», — процитировало его РИА «Новости».

Глава государства отдельно обратился к участникам спецоперации. Он назвал их героями и указал на то, что Россия гордится ими, а бойцы чувствуют поддержку населения.

Россия никогда не отступит, ничто ее не разобщит, резюмировал Владимир Путин. Именно ее жители, «одна большая семья», вершат судьбу родины, подчеркнул он. Напоследок президент пожелал всего самого доброго российским семьям.

Ранее в Кремле отказывались раскрывать подробности о традиционном праздничном обращении Путина.