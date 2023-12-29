Власть 29 декабря 2023, 15:08 Песков назвал главную тему новогоднего выступления Путина Песков отказался раскрыть детали новогоднего поздравления Путина MFA Russia/via Globallookpress.com

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Главной темой обращения президента Владимира Путина в ночь на 1 января станет Новый год. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он отказался раскрывать подробности праздничного выступления и напомнил, что россияне смогут узнать детали обращения президента только в новогоднюю ночь.

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«Вы узнаете об этом в ночь новогоднюю», — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, записал ли уже российский лидер речь для встречи Нового года.

В прошлом году Путин выступил с новогодним обращением в окружении российских военнослужащих. Глава государства записал поздравительный ролик в штабе Южного военного округа.

Российский лидер 27 декабря поговорил по телефону с мальчиком, чью мечту исполнил в рамках акции «Елка желаний». Школьник из Костромы побывал в Эрмитаже вместе с семьей и поделился с Путиным своими впечатлениями от поездки в Петербург. Больше всего в музее 11-летнему мальчику понравились часы «Павлин».