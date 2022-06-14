Около 12 тысяч гектаров леса пытаются потушить в Якутии

Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев рассказал о масштабах лесных пожаров в Якутии и о способах борьбы с ними. По его словам, на сегодняшний день горят уже 12 тысяч гектаров, сообщил ОТР.

В качестве борьбы с огнем спасатели используют снаряды с йодистым серебром на самолетах Ан-26.

«Мы не боги. Как погода складывается, так она и развивается в любом случае. Теперь, вы видите, землей, взрывами, теперь еще и воздухом, это все консолидируется. Главное — своевременно начать это делать», — отметил Кривошеев.

Он также добавил, что по сравнению с прошлым годом ситуация с тушением складывается значительно лучше.