14 июня 2022, 13:25
Около 12 тысяч гектаров леса пытаются потушить в Якутии
Начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев рассказал о масштабах лесных пожаров в Якутии и о способах борьбы с ними. По его словам, на сегодняшний день горят уже 12 тысяч гектаров, сообщил ОТР.
В качестве борьбы с огнем спасатели используют снаряды с йодистым серебром на самолетах Ан-26.
«Мы не боги. Как погода складывается, так она и развивается в любом случае. Теперь, вы видите, землей, взрывами, теперь еще и воздухом, это все консолидируется. Главное — своевременно начать это делать», — отметил Кривошеев.
Он также добавил, что по сравнению с прошлым годом ситуация с тушением складывается значительно лучше.