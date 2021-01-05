Путин объявил о создании фонда поддержки детей с орфанными заболеваниями

Российский лидер отметил, что проект указа о создании фонда уже готов. В ближайшее время он вступит в силу.

«У меня на столе лежит проект указа о создании фонда поддержки детей с тяжелыми и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе редкими, так называемыми орфанными заболеваниями. Мы решили назвать этот фонд „Круг добра“», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что средства в этот фонд пойдут от повышения ставки НДФЛ на крупные доходы. Прогрессивная шкала налогообложения коснется граждан, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Средства, которые они зарабатывают сверх указанной суммы, будут облагаться налогом на доходы физических лиц в 15%.

Ожидается, что в 2021 году удастся собрать 60 миллиардов рублей, в 2022 году — 64 миллиарда рублей, а в 2023 году — 68,5 миллиарда рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что большая часть средств фонда пойдет на закупку лекарственных препаратов для детей с орфанными заболеваниями. Речь идет о 30 наименованиях, на которые планируют потратить 47 миллиардов рублей.

«В процессе проведения торгов, наверное, нам удастся снизить цены на лекарственные препараты, договориться с производителями там, где они являются единственными производителями этих лекарственных препаратов. Но это дело будущего», — отметила она.

Около одного миллиарда рублей планируют потратить на обеспечение медицинскими изделиями порядка пяти тысяч детей. Еще для 10 тысяч маленьких пациентов закупят технические средства реабилитации на три миллиарда рублей.