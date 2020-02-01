«Чтобы все стало на свои места». Священник объяснил предложение патриарха вписать Бога в Конституцию

Он напомнил, что «конституции огромного количества стран предполагают в преамбуле или в основном тексте исповедание перед Богом. В пример он привел Ирландию, Грузию, Венгрию, а также «разные европейские и латиноамериканские» государства.

«И никто там не считают это кощунством. Американцы даже на долларах пишут, что в Бога верят», — заявил священник.

На вопрос, не будет ли противоречия со статьей 28 Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания и право не исповедовать никакой религии, собеседник телеканала отметил, что «Господь Бог существует не только для церкви христианской, но и для мусульман и иудеев».

«Нет сомнения, что Бог есть и что Бог один. Отношения к Богу и церкви — это разные вещи», — подчеркнул протоиерей.

Он добавил, что отделение церкви от государства — «это стандартная норма светского законодательства, которая существует уже лет 200-300, а признание бытия Божия — это совершенно не связанная напрямую с церковной жизнью вещь».

Говоря о том, зачем нужно внесение Бога в основной закон, священник напомнил изречение богослова Аврелия Августина: «Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем».

У нас все не на своих местах стоит потому, что Господь Бог стоит не на своем месте у большинства людей. Как только Бог станет в сознании людей на первое место, все остальное встанет на свои места. Если вы хотите жить в ералаше и в винегрете, в бардаке, то тогда оставайтесь при светском понимании вещей. А если хотите, чтобы все стало на свои места, дети были детьми, взрослые взрослыми, вода водой, хлеб хлебом, а счастье счастьем, тогда поставьте Бога на достойное место Андрей Ткачев протоиерей РПЦ

Андрей Ткачев — известный священник, который пишет книги, активно проповедует и часто появляется на телевидении. В Россию он переехал в 2014 году из Киева, где выступал резко против Евромайдана. Клирик, в частности, запомнился по высказыванию о том, что женщину «нужно ломать об колено».