Путин объяснил рост цен на жилье на Дальнем Востоке дешевой ипотекой

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о высокой стоимости жилья на Дальнем Востоке. Глава государства назвал регион требующим к себе особого внимания. Одной из причин неконтролируемого повышения цен на квартиры президент указал льготное кредитование.

Путин ответил на вопрос журналистки из Владивостока в ходе большой пресс-конференции, которая прошла 23 декабря. Сотрудница СМИ подчеркнула, что стоимость однокомнатной квартиры в городе может достигать восьми миллионов рублей.

«Дешевая ипотека ведет к подорожанию. Но все-таки это привело к тому, что 90 миллионов квадратных метров построили. Позитивный эффект очевиден», — подчеркнул глава государства.

Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, по словам Путина, кратно увеличивается.

Говоря об оттоке населения с Дальнего Востока, президент заявил об особом внимании, которого требует к себе регион.

«Это комплексная работа. Не только прекратить депопуляцию, а наоборот, сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях», — пояснил Путин.

Причиной оттока населения он назвал не только высокие цены на квартиры. При этом российский лидер напомнил о работающей в России системе поддержке строительства доступного жилья.