Важное 14 марта 2023, 16:21 Путин объяснил причину возникновения современных международных проблем Путин: современные международные проблемы начались после распада СССР РИА «Новости»

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Нынешние международные проблемы начались после развала Советского Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время беседы с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

«Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза», — заверил он.

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Глава государства пояснил, что мироустройство создавали после окончания Второй мировой войны страны-победительницы — прежде всего, СССР и США. Это мироустройство до сих пор имеет место, подчеркнул он.

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«После того, как Советский Союз развалился, вот эта система двуполярного мира, она же тоже начала трещать», — сказал он.

Всем казалось, что после развала СССР исчезнут основы противостояния новой России с западным миром. Но оказалось, что это не так, отметил глава государства.

Геополитические интересы западных государств оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с СССР. После развала Советского Союза Запад пытался «раскачивать» Россию. Элиты создавали пятую колонну и слали орды международных террористов, добавил российский лидер.

Также он рассказал, что страна пыталась решить проблему Донбасса в мирном русле с 2014 года. Однако Россию постоянно обманывали.