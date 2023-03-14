Важное 14 марта 2023, 16:24 Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее водили за нос — Путин Президент Путин: Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса РИА «Новости»

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Россия с 2014 года пыталась решить проблему Донбасса в мирном диалоге, но ее постоянно обманывали. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время беседы с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

«В течение восьми лет Россия пыталась решить проблему Донбасса, но ее водили за нос и обманывали», — сказал он.

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Путин отметил, что также российские власти в течение десятилетий хотели наладить отношения с Украиной, однако после государственного переворота ситуация полностью изменилась.

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«Россия в отношениях с Украиной всегда опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира. Но с 2014 году началось их физическое истребление. Общественных деятелей и журналистов убивали на улицах. Вспомните то, что произошло в Доме профсоюзов в Одессе. Возникла проблема Крыма и Донбасса», — добавил российский лидер.

Президент подчеркнул, что? хотя России является многонациональной страной, она не может бросить население Донбасса.

Ранее Путин заявил, что текущие международные проблемы начали после распада Советского союза.