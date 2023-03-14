14 марта 2023, 16:24
Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее водили за нос — Путин
Президент Путин: Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса
Россия с 2014 года пыталась решить проблему Донбасса в мирном диалоге, но ее постоянно обманывали. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время беседы с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.
«В течение восьми лет Россия пыталась решить проблему Донбасса, но ее водили за нос и обманывали», — сказал он.
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Путин отметил, что также российские власти в течение десятилетий хотели наладить отношения с Украиной, однако после государственного переворота ситуация полностью изменилась.
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«Россия в отношениях с Украиной всегда опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира. Но с 2014 году началось их физическое истребление. Общественных деятелей и журналистов убивали на улицах. Вспомните то, что произошло в Доме профсоюзов в Одессе. Возникла проблема Крыма и Донбасса», — добавил российский лидер.
Президент подчеркнул, что? хотя России является многонациональной страной, она не может бросить население Донбасса.
Ранее Путин заявил, что текущие международные проблемы начали после распада Советского союза.
Донбасс
Россия
Владимир Путин
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