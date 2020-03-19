Путин объяснил, почему считать его царем ошибочно

Президент Владимир Путин уверен, что те, кто приписывает ему образ царя, ошибаются. Цари только отдают приказы и смотрят сверху за их выполнением, а глава государства принимает активное участие в происходящем.

«Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую», — ответил Путин в интервью ТАСС на вопрос об отношении к тому, что его называют царем.

Лидер страны пояснил, что царь сидит на троне, посматривает сверху и говорит: «Вот прикажу, и там кое-что сделают». При этом он сам только любуется собой перед зеркалом, примеряя шапку.

Затем Путина спросили, кому он верит. На это президент ответил, что больше всего верит настроению простых людей. «Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей», — отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что вопрос власти в первую очередь зависит именно от настроения граждан. Путин признался, что ему «даже в голову не приходило», что президентство будет таким продолжительным. «Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак», — сказал он.

Путин добавил, что него есть чувство ответственности за происходящее, говоря о «сходе с дистанции».