Власть 05 сентября 2022, 14:03 (обновлено: 05 сентября 2022, 15:19) Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин объяснил, почему Россию можно считать страной восходящего солнца Президент Путин назвал Россию страной восходящего солнца из-за восточных территорий Mariya Tereshkova/Unsplash. com

Читать 360tv в

Россия является настоящей страной восходящего солнца, потому что Чукотка находится восточнее Японии, рассказал президент Владимир Путин. С таким заявлением он выступил во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», сообщило РИА «Новости».

Один из участников встречи отметил, что Россия начинается с Камчатки. Президент подчеркнул, что начинается страна с человека — независимо от того, где он живет.

Реклама

По словам Владимира Путина, Страной восходящего солнца называют Японию, но Камчатка, Новая Зеландия и Чукотка находятся еще восточнее.

Реклама

«Там же всего 60 километров пролив, и все — дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца — это Россия», — уточнил президент.

Камчатка стала первой точкой, которую посетил президент в рамках поездки на Дальний Восток. Она продлится до 7 сентября.

0 0 0 0 0 0