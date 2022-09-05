Все новости

Транспорт

06 сентября 2022, 06:36

Движение по синей и салатовой ветке московского метро приостановили

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:36

Япония направила Москве протест после выхода России из соглашения по Курилам

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Власть

05 сентября 2022, 14:03

(обновлено: 05 сентября 2022, 15:19)

Путин объяснил, почему Россию можно считать страной восходящего солнца

Президент Путин назвал Россию страной восходящего солнца из-за восточных территорий

Читать 360tv в

Россия является настоящей страной восходящего солнца, потому что Чукотка находится восточнее Японии, рассказал президент Владимир Путин. С таким заявлением он выступил во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», сообщило РИА «Новости».

Один из участников встречи отметил, что Россия начинается с Камчатки. Президент подчеркнул, что начинается страна с человека — независимо от того, где он живет.

Реклама

По словам Владимира Путина, Страной восходящего солнца называют Японию, но Камчатка, Новая Зеландия и Чукотка находятся еще восточнее.

Реклама

«Там же всего 60 километров пролив, и все — дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца — это Россия», — уточнил президент.

Камчатка стала первой точкой, которую посетил президент в рамках поездки на Дальний Восток. Она продлится до 7 сентября.

Владимир Путин

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама