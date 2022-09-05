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Визит Путина на Дальний Восток начнется с поездки на Камчатку

Президент России Владимир Путин приедет на Камчатку 5 сентября

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 сентября, прилетит на Камчатку. С нее лидер страны начнет свою поездку на Дальний Восток, которая продлится до 7 сентября включительно.

На Камчатке Путин поучаствует во Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край». Также он встретится с губернатором региона Владимиром Солодовым, сообщала ранее пресс-служба Кремля. Еще президент планирует провести совещание по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

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Во вторник, 6 сентября, Путину расскажут о военных стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022». На площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) ему представят результаты развития Дальнего Востока. На этот же день намечено заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

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В среду, 7 сентября, Путин расскажет о пути к многополярному миру на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Владимир Путин

Камчатка

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