Путин объяснил, почему Россия не проводит сейчас незапланированные учения в Черном море

Минобороны России ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей стран НАТО в акватории Черного моря, но не проводит там незапланированные маневры, чтобы не нагнетать обстановку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что сейчас в Черном море проводят незапланированные учения США и их союзники по НАТО. При этом они задействовали стратегическую авиацию, а не просто сформировали мощную корабельную группировку.

«Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но я считаю, что <…> нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», — сказал он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин».

Путин уточнил, что для сопровождения иностранных кораблей и самолетов Россия использует стратегические ракетоносцы B-51.

«Это достаточно старенькие самолеты, но дело не в носителях, а дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас», — подчеркнул он.

Ранее тема учений НАТО и США в Черном море поднималась в ходе телефонных переговоров Путина и врио канцлера Германии Ангелы Меркель. Президент тогда назвал активность Штатов и их союзников в этом регионе провокационной и опасной.