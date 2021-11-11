Путин и Меркель созвонились второй раз за два дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На повестку была, в частности, вынесена ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Путин и Меркель отметили, что миграционный кризис должен быть разрешен в соответствии с международными гуманитарными нормами.

Президент также высказался в пользу восстановления контактов между Белоруссией и европейскими странами при решении этой проблемы.

Также стороны затронули вопрос конфликта в Донбассе. Путин высказал мнение, что власти Украины продолжают придерживаться деструктивной политики и использовать силовые методы, используя ударные беспилотники, что идет вразрез с Минскими соглашениями.

Помимо этого, он обратил внимание на провокационную активность США и ряда других стран НАТО в Черном море, которая носит опасный характер и дестабилизирует обстановку в регионе.

Накануне Путин и Меркель тоже общались по телефону. Врио канцлера позвонила российскому лидеру, чтобы обсудить положение дел на белорусско-польской границе.