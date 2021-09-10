Путин объяснил, почему на газ в Европе такие высокие цены

Российский президент Владимир Путин напомнил, что в Европе цена на газ составляет 650 долларов за тысячу кубов, что является следствием решений прошлого состава Еврокомиссии. Глава государства отметил выгодность заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с Россией.

«А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, но эта цена привязана к цене на нефть, никто ее не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут более мягко», — заявил Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Президент отметил, что по долгосрочным контрактам и по принципу российского ценообразования «Газпром» не продает по такой цене, сообщило РИА «Новости». Те, кто согласился заключить договор с РФ, могут только радоваться, иначе пришлось платить бы по 650 долларов, а «Газпром», например, в Германию продает по 220, объяснил Путин.

«Во всяком случае так недавно было. С ростом цен на нефть и эта цена подрастет, но это будет мягкая вещь», — заявил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что цена на газ для Белоруссии составляет 128,5 доллара за тысячу кубов.