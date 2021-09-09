Цены на газ, кредиты для Белоруссии и Союзное государство. Главное о переговорах Путина и Лукашенко

В Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Стороны договорились о единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем и гармонизации денежно-кредитных отношений. Обсудили главы государств и другие актуальные вопросы.

Итоги российско-белорусских переговоров опубликовала пресс-служба Кремля. После встречи Путин и Лукашенко дали совместную пресс-конференцию.

Переговоры с президентом Белоруссии, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами Владимир Путин

Акцент в ходе встречи сделали на торгово-инвестиционной составляющей отношений РФ и Белоруссии и связанных с интеграцией в рамках Союзного государства вопросах.

Путин уточнил, что речь идет о 28 программах, нацеленных на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики. Они также предполагают «выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов, <…> построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики». Все упомянутые документы удалось согласовать.

«По итогам длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Белоруссии на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года», — рассказал президент России об одном из пунктов достигнутых договоренностей, добавив, что голубое топливо будут продавать белорусам по цене 128,5 доллара за тысячу кубометров.

Две страны перейдут к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам. Значительную выгоду от интеграции, выразил он надежду, в итоге ощутят и простые граждане двух стран.

Оборона и валюта — по необходимости

При необходимости Россия и Белоруссия пойдут на еще большее сближение в военном и политическом плане. Александр Лукашенко подчеркнул, что сделано это будет мгновенно после запросов людей. Союзное государство РФ и Белоруссии он назвал не только экономическим, но и политическим союзом двух государств, носящим взаимовыгодный характер.

Владимир Путин также не исключил возможность создания Союзного парламента России и соседней республики. Тем не менее о создании единой валюты двух стран говорить пока рано. В первую очередь, по словам президента РФ, нужно наладить единую макроэкономическую политику. К этому вопросы стороны могут еще вернуться.

Общий объем российских кредитов Белоруссии с сентября 2021 года до конца 2022-го составит около 630-640 миллионов долларов. Все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией российская сторона сняла. А внутриполитическую ситуацию в республике Путин охарактеризовал как заметно стабилизировавшуюся. Вопрос с мигрантами на границе Белоруссии, Польши и Литвы, подчеркнул президент, России не касается.