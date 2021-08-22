Путин объяснил, почему дистанционка не может заменить традиционный формат учебы

Президент РФ Владимир Путин оценил дистанционный формат обучения в России. По мнению главы государства, он имеет место, но главным остается традиционный способ обучения.

Путин напомнил, что уже неоднократно говорил о том, что дистанционный способ обучения должен дополнять традиционный, сообщило РИА «Новости».

«Особенно это связано с педагогикой, получение знания чрезвычайно важно, но мы не должны превращать человека в машину, не должны человека превращать в робота», — сказал глава государства на встрече с представителями «Единой России».

По мнению президента, использовать современные знания без того, чтобы человек стал полноценным гражданином, невозможно. Это может привести к деструктивным результатам, однако дополнять современное образование дистанционными способами можно и нужно, подчеркнул он.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год начнется в России в традиционном формате.

«Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. <…> Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — отметил министр.