Путин объяснил онлайн-совещание с правительством

Владимир Путин провел совещание с правительством в онлайн-режиме. Дистанционную встречу пришлось провести из-за текущей ситуации распространением коронавируса.

«Обстановка весьма напряженная. Мы с вами в контакте по нескольку раз в день, почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в таком удаленном режиме, режиме видеоконференции», — приводит слова президента РИА «Новости».

Глава государства выразил уверенность, что такой способ работы не отразится на качестве совместной деятельности.

На совещании премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что на борьбу с инфекцией и антикризисные меры в бюджете зарезервировано 1,4 триллиона рублей. Дополнительный 171 миллиард выделен на реструктуризацию бюджетных кредитов.

В России заражено коронавирусом 2777 человек. За последние сутки число случаев выросло на 440.

Ранее глава страны подписал закон, разрешающий Кабинету министров вводить режим ЧС. Правительство сможет объявлять режим повышенной готовности или ЧС на всей территории России либо на ее части, а также устанавливать правила поведения при введении этого режима.