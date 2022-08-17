Путин объяснил, как правильно бороться с алкоголизмом

При борьбе с алкоголизмом не надо поднимать цены на спиртное и все запрещать. Лучше пропагандировать здоровый образ жизни (ЗОЖ). Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.

Путин обратил внимание на то, что в прошлом году в регионе показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан. Эти значения больше в 2,6 раз, чем в целом по России.

«Это много», — заметил президент. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что во время борьбы с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее». Об этом написал RT.

«Нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни», — заключил Путин.

На прошлой неделе российский лидер призвал не «лакировать» проблемы бедности и алкоголизма в моногородах. Этот вопрос он поднял во время встречи с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.