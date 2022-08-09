Путин призвать не «лакировать» бедность и пьянство в моногородах

Президент России Владимир Путин призвал не «лакировать» проблемы бедности и алкоголизма в моногородах. Он сказал это на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым, передали в ТАСС.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», — сказал президент.

Как отметил Путин, в Кировской области таких населенных пунктов всего 11, и ситуация в четырех из них требует постоянного контроля. Он вообще отметил, что моногородам следует уделить особое внимание.

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